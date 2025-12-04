İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana 170 milyon dollar ayırıb

    Region
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:50
    Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistana 170 milyon dollar ayırıb

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) iclasında Ermənistana 128,8 milyon SDR (Fondun əsas dünya valyutalarından ibarət səbət əsasında müəyyən edilən hesab vahidi-müəl) məbləğində yeni kredit sazişi təsdiqlənib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistan KİV-i bildirib.

    Kredit üç il müddətinə ümumi büdcə dəstəyi şəklində (xüsusi təyinat göstərilmədən) təqdim olunacaq. Kredit sazişi imzalandıqdan dərhal sonra Ermənistan üçün ilk tranş – 18,4 milyon SDR (25 milyon dollar) əlçatan olacaq.

    Növbəti tranşlar isə Fond missiyalarının mütəmadi qiymətləndirmələrindən sonra veriləcək.

    МВФ утвердил для Армении новый кредит на сумму свыше $170 млн

