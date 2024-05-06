МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье УК РФ.

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье УК РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы данных розыска МВД России.

"Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 в городе Красный Луч (украинский город Хрустальный - ред.), Луганская область, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе данных. Там не уточняется в каком именно преступлении он подозревается.

Кроме того, из базы данных МВД следует, что в розыск объявлен и бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Он разыскивается по одной из статей российского УК. Также в базе данных сказано, что в розыск объявлен и экс-председатель Верховной рады Украины, бывший вице-премьер этой страны Владимир Гройсман.