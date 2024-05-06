О нас

МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье УК РФ.
В регионе
6 мая 2024 г. 01:54
МВД РФ объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

Бывший глава Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и экс-глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье УК РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базы данных розыска МВД России.

"Данилов Алексей Мячеславович, родившийся 7 сентября 1962 в городе Красный Луч (украинский город Хрустальный - ред.), Луганская область, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе данных. Там не уточняется в каком именно преступлении он подозревается.

Кроме того, из базы данных МВД следует, что в розыск объявлен и бывший глава украинского МИД Павел Климкин. Он разыскивается по одной из статей российского УК. Также в базе данных сказано, что в розыск объявлен и экс-председатель Верховной рады Украины, бывший вице-премьер этой страны Владимир Гройсман.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya DİN Danilovu axtarışa verib

Другие новости из категории

На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение
6 мая 2024 г. 00:41
В результате обстрела Харькова пострадали 15 человек
В результате обстрела Харькова пострадали 15 человек
5 мая 2024 г. 23:39
Лавров считает, что Европа не создает предпосылок для разговора с РФ на основе учета интересов
Лавров считает, что Европа не создает предпосылок для разговора с РФ на основе учета интересов
5 мая 2024 г. 23:13
В Турции два человека погибли, еще один пострадал в тяжелом ДТП
В Турции два человека погибли, еще один пострадал в тяжелом ДТП
5 мая 2024 г. 20:44
Турецкий дипломат назначен спецпредставителем генсека ОИС
Турецкий дипломат назначен спецпредставителем генсека ОИС
5 мая 2024 г. 19:09
В Казахстане задержали трех подозреваемых в экстремизме
В Казахстане задержали трех подозреваемых в экстремизме
5 мая 2024 г. 10:43
В центре Тбилиси выросло число участников протестов против закона об иноагентах
В центре Тбилиси выросло число участников протестов против закона об иноагентах
5 мая 2024 г. 02:45
В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора
В Турции откроют для богослужений бывший христианский монастырь Хора
4 мая 2024 г. 20:08
В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван
В Армении несогласные с делимитацией границы с Азербайджаном начали шествие в Ереван
4 мая 2024 г. 17:53
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi