МВД Грузии оштрафовало Валтонен почти на $2 тысячи

МВД Грузии оштрафовало на 5 тыс. лари (более $1,8 тыс.) министра иностранных дел Финляндии и действующего председателя ОБСЕ Элину Валтонен за незаконное перекрытие дороги во время протестной акции 14 октября.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

По законодательству Грузии создание препятствий движению автомобилей карается штрафом, если число участников акции недостаточно для естественного перекрытия проезжей части.

Пока неизвестно, вручили ли Валтонен протокол об административном нарушении и успела ли она оплатить штраф до выезда из Грузии.

Ранее МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам. Это связано с тем, что Валтонен во время своего визита в Грузию присоединилась к уличной акции протеста, организованной небольшой группой антиправительственных активистов.