    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:13
    Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Finlandiyanın xarici işlər naziri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Elina Valtoneni 14 oktyabr tarixində etiraz aksiyası zamanı yolu qanunsuz bağladığına görə 5 min lari (1,8 min dollardan çox) cərimələyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Gürcüstan KİV-ləri xəbər verir.

    Gürcüstan qanunvericiliyinə görə, aksiya iştirakçılarının sayı yolu təbii şəkildə bağlamaq üçün kifayət deyilsə, avtomobillərin hərəkətinə maneə yaratmaq cərimə ilə cəzalandırılır.

    Hələlik Valtonenə inzibati xəta protokolunun təqdim edilib-edilmədiyi və onun Gürcüstandan çıxmazdan əvvəl cəriməni ödəyib-ödəmədiyi məlum deyil.

    Elina Valtonen ATƏT sədri Gürcüstan
