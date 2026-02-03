İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İqor Ponomaryov: "Çempionatın sonuna kimi "Sabah"la "Qarabağ" arasında maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq"

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 14:00
    İqor Ponomaryov: Çempionatın sonuna kimi Sabahla Qarabağ arasında maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq

    Misli Premyer Liqasında cari mövsümün sonuna qədər "Sabah"la "Qarabağ" arasında maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Bakı klubunun idman direktoru İqor Ponomaryov deyib.

    Mütəxəssis çempionatdakı vəziyyəti dəyərləndirib:

    "Komandalar arasında belə rəqabəti görmək çox xoşdur. Bu cür mübarizə olanda azarkeşlərdə də milli çempionata əlavə maraq yaranır. Mövsümün sonuna hələ çox vaxt var, ona görə indidən dəqiq nəsə demək mümkün deyil. Sadəcə, onu deyə bilərəm ki, məncə, çempionatın sonuna kimi avrokuboklar uğrunda maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq. Çempionatda bu cür rəqabətin olmasına ancaq sevinmək olar".

    Qeyd edək ki, "Sabah" hazırda 43 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. İkinci pillədə yer alan son çempion "Qarabağ"ın 39 xalı var.

