İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    İspaniyalı futbolçu "Barselona"ya qayıtmaq istəyir

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 13:44
    İspaniyalı futbolçu Barselonaya qayıtmaq istəyir

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Mark Qiu İspaniya təmsilçisi "Barselona"ya qayıtmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Nacional" nəşri məlumat yayıb.

    20 yaşlı hücumçu bu barədə "Barselona" rəhbərliyinə də müraciət edib. Lakin hazırkı ölkə çempionunun idman direktoru Deku komandadan ayrılmağı üstün tutan oyunçuları heyətə qaytarmaq istəmədiklərini bildirib.

    İspaniyalı forvard 2024-cü ilin yayında 6 milyon avro qarşılığında "Çelsi"yə keçib. O, cari mövsüm "zadəganlar"ın heyətinə düşməkdə çətinlik çəkir.

    Xatırladaq ki, Mark Qiu meydana çıxdığı 14 oyunda 3 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Mark Qiu Barselona klubu Çelsi klubu transfer

    Son xəbərlər

    14:08

    Azərbaycanlı boks hakimi Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında ədaləti qoruyacaq

    Fərdi
    14:00

    İqor Ponomaryov: "Çempionatın sonuna kimi "Sabah"la "Qarabağ" arasında maraqlı mübarizənin şahidi olacağıq"

    Futbol
    13:48

    Mark Rütte Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    13:44

    İspaniyalı futbolçu "Barselona"ya qayıtmaq istəyir

    Futbol
    13:38
    Foto

    BANM rektoru: "Tələbələrin rəqəmsal ixtisaslara marağı ali təhsil üçün çağırışdır"

    İKT
    13:36

    İşəgötürənlərin uyğun kadr tapmaqda ən çox çətinlik çəkdiyi sahələr açıqlanıb - SİYAHI

    Sosial müdafiə
    13:28

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu II Liqa klubu ilə vidalaşıb

    Futbol
    13:27

    Azərbaycanlı turistlərin xaricdə yerləşmə vərdişləri dəyişir – ARAŞDIRMA

    Turizm
    13:19
    Foto

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti