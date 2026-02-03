Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb
- 03 fevral, 2026
- 13:19
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb.
"Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 30-cü dəfə təşkil olunacaq kubok uğrunda 6-sı Yüksək, 10-u Birinci Liqa iştirakçısı olmaqla ümumilikdə 16 komanda mübarizə aparacaq.
Yarışa 1/8 final mərhələsindən start veriləcək və hər mərhələdə komandalar bir dəfə qarşılaşacaq.
1/8 final
U-19 – "Yeni Suraxanı"
"Lənkəran" - "Atletiko Baku"
"STAR kargo" - "Şuşa"
"Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad"
"Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"
"Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"
"Ulduz" - "Baku Fire-2"
"Timsport" - PFL
1/4 final
U-19 – "Yeni Suraxanı" / "Timsport" - PFL
"Lənkəran" - "Atletiko Baku" / "Ulduz" - "Baku Fire-2"
"STAR kargo" - "Şuşa" / "Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"
"Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad" / "Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"
Yarımfinal
U-19 – "Yeni Suraxanı" / "Timsport" – PFL // "Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad" / "Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"
"Lənkəran" - "Atletiko Baku" / "Ulduz" - "Baku Fire-2" // "STAR kargo" - "Şuşa" / "Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"
Qeyd edək ki, fevralın 14-də startı veriləcək Azərbaycan Kubokunun qalibi mayın 21-də keçiriləcək final matçında məlum olacaq.