    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb

    Futbol
    03 fevral, 2026
    13:19
    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun püşkü atılıb.

    "Report" Futzal Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 30-cü dəfə təşkil olunacaq kubok uğrunda 6-sı Yüksək, 10-u Birinci Liqa iştirakçısı olmaqla ümumilikdə 16 komanda mübarizə aparacaq.

    Yarışa 1/8 final mərhələsindən start veriləcək və hər mərhələdə komandalar bir dəfə qarşılaşacaq.

    1/8 final

    U-19 – "Yeni Suraxanı"

    "Lənkəran" - "Atletiko Baku"

    "STAR kargo" - "Şuşa"

    "Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad"

    "Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"

    "Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"

    "Ulduz" - "Baku Fire-2"

    "Timsport" - PFL

    1/4 final

    U-19 – "Yeni Suraxanı" / "Timsport" - PFL

    "Lənkəran" - "Atletiko Baku" / "Ulduz" - "Baku Fire-2"

    "STAR kargo" - "Şuşa" / "Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"

    "Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad" / "Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"

    Yarımfinal

    U-19 – "Yeni Suraxanı" / "Timsport" – PFL // "Xan-Lənkəran" - "Dəstə Ordubad" / "Baku Fire" - "Araz-Naxçıvan"

    "Lənkəran" - "Atletiko Baku" / "Ulduz" - "Baku Fire-2" // "STAR kargo" - "Şuşa" / "Neftçi" İK - "Trabzon Azərbaycan"

    Qeyd edək ki, fevralın 14-də startı veriləcək Azərbaycan Kubokunun qalibi mayın 21-də keçiriləcək final matçında məlum olacaq.

