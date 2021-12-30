Захарова: Москва готова быть посредником в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой

Россия готова оказать посреднические усилия в нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Россия готова оказать посреднические усилия в нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что урегулирование отношений между Ереваном и Анкарой способствовало бы оздоровлению общей обстановки в регионе и сформировало бы атмосферу доверия и добрососедства: "Назначение сторонами специальных представителей с нашей точки зрения, это разумный и логичный шаг в развитие подобного, обоюдного устремления нормализовать отношения".