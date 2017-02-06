Могерини надеется на скорую отмену виз с ЕС для Грузии и Украины

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду на скорую отмену Евросоюзом визового режима для Грузии и Украины, не назвав каких-либо конкретных сроков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я надеюсь, что мы как можно быстрее завершим работу над этим не только для Грузии, но и для Украины", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста по прибытии на встречу глав МИД 28 стран-членов ЕС в Брюсселе.

При этом Могерини заявила, что министры не планировали обсуждать сегодня визовый вопрос.

Европарламент на прошлой неделе поддержал предоставление Евросоюзом безвизового режима для Грузии. Теперь безвизовые краткосрочные поездки граждан Грузии в ЕС, которые не открывают для них возможность работы в странах-членах сообщества, предстоит формально одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС одновременно с вступлением в силу механизма приостановки действия безвизового режима.