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МО Армении: Обращения в суд из-за оплаченного, но не полученного из РФ оружия не будет

МО Армении: Обращения в суд из-за оплаченного, но не полученного из РФ оружия не будет Армения не собирается подавать в суд на Россию из-за того, что не получила оплаченное оружие.
В регионе
4 декабря 2023 г. 15:00
МО Армении: Обращения в суд из-за оплаченного, но не полученного из РФ оружия не будет

Армения не собирается подавать в суд на Россию из-за того, что не получила оплаченное оружие.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил замминистра обороны республики Грачья Саркисян на брифинге.

"Поставок оружия не было, но до суда не дойдет. Я думаю, что вопрос будет решен в партнерской атмосфере", - заверил он.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения пока не получила оружие, которое приобрела у России, обсуждаются пути решения этой проблемы. Он уточнил, что уже ведутся консультации о механизмах решения вопроса и вариантов, по его словам, много.

В качестве возможности Пашинян привел сокращение долга Армении перед Россией в размере выплаченной за оружие суммы. При этом он высказал мнение, что Россия сама нуждается в вооружении.

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Версия на английском языке Defense ministry: Armenia won’t appeal to court over weapons paid for not received from Russia

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