​Миссия СНГ: Выборы в Казахстане соответствовали принципам демократии

Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством страны и принципами демократии.

Как передает Reportсо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На наш взгляд, те результаты, которые были объявлены сегодня ЦИК, соответствуют реальной картине волеизъявления народа Казахстана. Народ Казахстана сделал такой выбор, мы его принимаем, мы признаем этот выбор", - сказал С.Лебедев на брифинге в ЦИК Казахстана.

По мнению наблюдателей от СНГ, выборы прошли на высоком организационном уровне и в свободной атмосфере, подчеркнул он.

По предварительным данным ЦИК Казахстана, на выборах побеждает действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев с 70,76% голосов. Явка избирателей составила 77,4%.