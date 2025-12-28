Мирзоян: Закупка азербайджанского бензина очень выгодна для граждан Армении

Закупка азербайджанского бензина очень выгодна для граждан Армении.

Как передает Report, об этом в эфире Общественного телевидения заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Он отметил, что узнал об очередях за азербайджанским топливом.

"Мир установлен, есть попытки сотрудничества, но это не значит, что мы прошли необходимый путь", - сказал он, добавив что Армения обсуждает с Азербайджаном вопрос налаживания прямой торговли.

"Полагаю, чем дальше мы пойдем по пути институционализации мира, чем дальше отойдут в сторону психологические сложности, имеющиеся среди нашего общества, чем дальше мы продвинемся в сотрудничестве на основе опыта, тем более реалистичными станут такие сценарии", - подчеркнул Мирзоян.

Напомним, что в ночь на 19 декабря около 01:00 грузовой поезд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) доставил на станцию Бёюк-Кесик 22 вагона с 1 220 тоннами автомобильного бензина марки АИ-95. Позднее состав через Грузию достиг Армении.

Договоренность о поставке была достигнута 28 ноября в Габале по итогам встречи вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна.

В ноябре текущего года зерно из Казахстана и России также было перевезено в Армению транзитом через территорию Азербайджана.