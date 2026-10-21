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    Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном -Дополнено

    В регионе
    • 21 октября, 2026
    • 12:33
    Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном -Дополнено

    В Национальном собрании Армении обсуждается законопроект о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян в ходе представления проекта договора о TRIPP в комиссии парламента по внешним связям.

    По словам Мирзояна, TRIPP упростит пересечение границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией и Ираном.

    "Надеюсь, граница с Турцией откроется, и тогда мы тоже подумаем, как облегчить жизнь предпринимателям и гражданам", - отметил он.

    Мирзоян также прокомментировал вопрос о том, где пройдет вся остальная инфраструктура TRIPP, кроме железной дороги.

    "Я не особо представляю газопровод или нефтепровод вдоль железной дороги в Мегри", - сказал Мирзоян.

    По его словам, этот участок между рекой Аракс и скалами очень узкий, и там очень мало места. Там может пройти железная дорога и электрические сети, как было в советское время. В связи с этим, по его мнению, эта инфраструктура может быть создана в других местах. Причем речь не только о Сюнике.

    "Может нефтепровод пройдет по северу Армении. Местность не определена. Следовательно, я не могу говорить о ширине TRIPP, потому что нет такого", - сказал Мирзоян.

    Арарат Мирзоян Маршрут Трампа (TRIPP) Армения Соединенные Штаты Америки (США)
    Mirzoyan: TRIPP Azərbaycan, Gürcüstan və İranla sərhəd keçidini sadələşdirəcək
    Mirzoyan: TRIPP to simplify border crossings with Azerbaijan, Georgia, Iran
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