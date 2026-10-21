Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном -Дополнено

В Национальном собрании Армении обсуждается законопроект о ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве между Арменией и США по проекту "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян в ходе представления проекта договора о TRIPP в комиссии парламента по внешним связям.

По словам Мирзояна, TRIPP упростит пересечение границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией и Ираном.

"Надеюсь, граница с Турцией откроется, и тогда мы тоже подумаем, как облегчить жизнь предпринимателям и гражданам", - отметил он.

Мирзоян также прокомментировал вопрос о том, где пройдет вся остальная инфраструктура TRIPP, кроме железной дороги.

"Я не особо представляю газопровод или нефтепровод вдоль железной дороги в Мегри", - сказал Мирзоян.

По его словам, этот участок между рекой Аракс и скалами очень узкий, и там очень мало места. Там может пройти железная дорога и электрические сети, как было в советское время. В связи с этим, по его мнению, эта инфраструктура может быть создана в других местах. Причем речь не только о Сюнике.

"Может нефтепровод пройдет по северу Армении. Местность не определена. Следовательно, я не могу говорить о ширине TRIPP, потому что нет такого", - сказал Мирзоян.