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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Mirzoyan: TRIPP Azərbaycan, Gürcüstan və İranla sərhəd keçidini sadələşdirəcək

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:26
    Mirzoyan: TRIPP Azərbaycan, Gürcüstan və İranla sərhəd keçidini sadələşdirəcək

    Ermənistan Milli Assambleyasında "Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsi üzrə Ermənistan və ABŞ arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında çərçivə sazişinin ratifikasiyasına dair qanun layihəsi müzakirə olunur.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    A.Mirzoyanın sözlərinə görə, TRIPP təkcə Azərbaycanla deyil, Gürcüstan və İranla da sərhədlərin keçilməsini sadələşdirəcək: "Ümid edirəm ki, Türkiyə ilə sərhəd açılacaq və o zaman biz də sahibkarların və vətəndaşların həyatını necə asanlaşdıracağımız barədə düşünəcəyik".

    O, həmçinin dəmir yolundan başqa, TRIPP-in qalan bütün infrastrukturunun haradan keçəcəyi ilə bağlı sualı da şərh edib.

    XİN rəhbəri bildirib ki, Meğridə dəmir yolu boyunca qaz və ya neft kəmərini təsəvvür etmir.

    Onun sözlərinə görə, Araz çayı ilə qayalar arasındakı sahə çox dardır və çox az yer var. Oradan sovet dövründə olduğu kimi dəmir yolu və elektrik şəbəkələri keçə bilər. Onun fikrincə, bu infrastruktur başqa yerlərdə yaradıla bilər və söhbət təkcə Sünikdən getmir: "Ola bilsin ki, neft kəməri Ermənistanın şimalından keçsin. Ərazi müəyyən edilməyib. Buna görə də mən TRIPP-in eni barədə danışa bilmərəm, çünki belə bir şey yoxdur", .

    Ararat Mirzoyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Tramp Marşrutu (TRIPP) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Мирзоян: TRIPP упростит пересечение границ с Азербайджаном, Грузией и Ираном -Дополнено
    Mirzoyan: TRIPP to simplify border crossings with Azerbaijan, Georgia, Iran
    44 filmi
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