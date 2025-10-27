Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Мирзоян: РФ продолжает оставаться близким партнером Армении

    В регионе
    • 27 октября, 2025
    • 14:07
    Мирзоян: РФ продолжает оставаться близким партнером Армении

    Россия продолжает оставаться близким партнером Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян в парламенте страны.

    По его словам, стороны развивают интенсивные экономические контакты.

    "Сегодня будет заседание по вопросам Евразийского экономического союза, и у нас будет возможность более детально об этом поговорить", - сказал он.

    Армения Россия Арарат Мирзоян
    Mirzoyan: Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalır

    Последние новости

    14:55

    В физулинском селе восстановят каравансарай

    Инфраструктура
    14:54

    Суд над гражданами Армении продолжается оглашением показаний потерпевших

    Происшествия
    14:48

    В Баку совершена кража на сумму более 15 тыс. манатов

    Происшествия
    14:40

    В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда

    Социальная защита
    14:34

    Мирзоян: Все достигнутые с Азербайджаном договоренности являются взаимовыгодными

    Внешняя политика
    14:31

    Лодка с мигрантами затонула у Лесбоса: есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    14:27

    Глава МИД Эстонии: Украина получит 150 тыс. евро на поддержку в зимний период

    В регионе
    14:26

    Замглавы МИД Турции находится в Баку для участия в политконсультациях

    Внешняя политика
    14:20

    Сибига: Киев пригласил спецпредставителя президента США посетить Украину

    В регионе
    Лента новостей