Мирзоян: РФ продолжает оставаться близким партнером Армении
В регионе
- 27 октября, 2025
- 14:07
Россия продолжает оставаться близким партнером Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян в парламенте страны.
По его словам, стороны развивают интенсивные экономические контакты.
"Сегодня будет заседание по вопросам Евразийского экономического союза, и у нас будет возможность более детально об этом поговорить", - сказал он.
