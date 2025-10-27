Мирзоян: РФ продолжает оставаться близким партнером Армении

Россия продолжает оставаться близким партнером Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян в парламенте страны.

По его словам, стороны развивают интенсивные экономические контакты.

"Сегодня будет заседание по вопросам Евразийского экономического союза, и у нас будет возможность более детально об этом поговорить", - сказал он.