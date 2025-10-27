İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Mirzoyan: Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalır

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 14:11
    Mirzoyan: Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalır

    Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalmaqda davam edir.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər intensiv iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirirlər.

    "Bu gün Avrasiya İqtisadi İttifaqı məsələlərinə dair iclas keçiriləcək və bizim bu barədə daha ətraflı danışmaq imkanımız olacaq", - A.Mirzoyan qeyd edib.

    Ermənistan Ararat Mirzoyan Rusiya
    Мирзоян: РФ продолжает оставаться близким партнером Армении

