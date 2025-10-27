Mirzoyan: Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalır
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 14:11
Rusiya Ermənistanın yaxın tərəfdaşı olaraq qalmaqda davam edir.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər intensiv iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirirlər.
"Bu gün Avrasiya İqtisadi İttifaqı məsələlərinə dair iclas keçiriləcək və bizim bu barədə daha ətraflı danışmaq imkanımız olacaq", - A.Mirzoyan qeyd edib.
