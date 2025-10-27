Мирзоян: Президенты Азербайджана и Турции приглашены в Ереван на саммит ЕПС

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приглашены в Ереван на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет весной следующего года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сказал журналистам.

Глава МИД отметил, что приглашения направлены "пока в устной форме".