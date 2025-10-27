İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İrəvanda keçiriləcək sammitə dəvət olunublar

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İrəvanda keçiriləcək sammitə dəvət olunublar

    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan gələn ilin yazında İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinə dəvət olunublar.

    "Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə deyib.

    XİN rəhbəri qeyd edib ki, dəvətlər "hələ ki şifahi formada" göndərilib.

    Türkiyə Azərbaycan Ararat Mirzoyan "Avropa Siyasi Birliyi" İrəvan
    Мирзоян: Президенты Азербайджана и Турции приглашены в Ереван на саммит ЕПС
    Mirzoyan: Presidents of Azerbaijan, Türkiye invited to Yerevan for European Political Community summit

    Son xəbərlər

    18:02

    Ceyhun Bayramov Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini ilə görüşüb

    Digər
    17:59

    Yuri Qusev: Ukrayna uşaqların reabilitasiyasında Azərbaycanın dəstəyini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    17:57

    Qvadelupa sahillərində 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    17:54
    Foto

    Boks üzrə Naxçıvan birinciliyinə start verilib

    Fərdi
    17:43

    Siyasət Əsgərov: "Azərbaycan millisinin motivasiyasını yüksəltmək üçün qalib gəlmək önəmli idi"

    Futbol
    17:43

    Bu il 155 uşaq ailə himayəsinə qaytarılıb

    Sosial müdafiə
    17:42

    Komitə sədri: Bəzi bölgələrdə və ucqar kəndlərdə təhsilə çıxışda müəyyən çətinliklər var

    Sosial müdafiə
    17:41

    Nazir: "Sloveniya BOEM sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığı strateji cəhətdən vacib hesab edir"

    Energetika
    17:35

    İsveçrəli motosikletçi Malayziya Qran-prisində qəza keçirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti