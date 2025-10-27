Mirzoyan: Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İrəvanda keçiriləcək sammitə dəvət olunublar
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 17:02
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan gələn ilin yazında İrəvanda keçiriləcək "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitinə dəvət olunublar.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərə deyib.
XİN rəhbəri qeyd edib ki, dəvətlər "hələ ki şifahi formada" göndərilib.
