Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией

Армения включилась в процесс заключения мирного соглашения с Азербайджаном и прилагает усилия для полного урегулирования отношений с Турцией.

Армения включилась в процесс заключения мирного соглашения с Азербайджаном и прилагает усилия для полного урегулирования отношений с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе доклада на министерском сегменте Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке.

"Армения искренне включилась в процесс заключения соглашения с Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений, основанного на принципе взаимного признания территориальной целостности друг друга и делимитации государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал он.

Мирзоян заявил, что Армения постоянно прилагает усилия к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию границ, что, по его словам, в случае успеха, несомненно, окажет положительное влияние на регион.