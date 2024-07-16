О нас

Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией

Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией Армения включилась в процесс заключения мирного соглашения с Азербайджаном и прилагает усилия для полного урегулирования отношений с Турцией.
В регионе
16 июля 2024 г. 19:04
Мирзоян о нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией

Армения включилась в процесс заключения мирного соглашения с Азербайджаном и прилагает усилия для полного урегулирования отношений с Турцией.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе доклада на министерском сегменте Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке.

"Армения искренне включилась в процесс заключения соглашения с Азербайджаном об установлении мира и межгосударственных отношений, основанного на принципе взаимного признания территориальной целостности друг друга и делимитации государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал он.

Мирзоян заявил, что Армения постоянно прилагает усилия к полному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и открытию границ, что, по его словам, в случае успеха, несомненно, окажет положительное влияние на регион.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian FM talks about normalization of relations with Azerbaijan, Türkiye
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasından danışıb

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 июля 2024 г. 12:37
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
Завтра в Азербайджане пройдут дожди, усилится ветер
10 июля 2024 г. 12:44
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi