    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 11:03
    Мирзоян: Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность из-за участия США в TRIPP

    Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность по поводу присутствия американцев в регионе в рамках проекта TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении - ред.). Наоборот, Иран и Россия заинтересованы в проекте, тем более, что Россия является оператором другой компании в Армении - ЮКЖД.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе конференции "Квиз о мире: беседа с министром иностранных дел Армении".

    Армения действует компании с американским присутствием, как и множество компаний с другим зарубежным капиталом – аргентинским, китайским и так далее.

    Мирзоян отметил, что проект привлекает большое политическое внимание, "не хочу сказать, что это сравнимо с управлением водными ресурсами или аэропортом, оно имеет политическое значение и является одним из гарантов и инструментов мира".

    По его словам, сейчас идут переговоры с американской стороной. "По моим представлениям, это должна быть армяно-американская компания, которая построит и займется ежедневным менеджментом. Это не означает американский контроль над инфраструктурой. Все вопросы, касающиеся суверенитета и правомочий, решены и отражены в подписанных и опубликованных документах. Речь только о менеджменте", - подчеркнул Мирзоян.

    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

