Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib
Region
- 05 noyabr, 2025
- 11:18
Moskva və Tehran TRIPP layihəsi (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçməli olan 42 kilometrlik hissəsi - red.) çərçivəsində amerikalıların regionda mövcudluğu ilə bağlı narahatlıq bildirməyib, əksinə, onlar layihədə maraqlıdır, üstəlik, Rusiya Ermənistanda başqa bir şirkətin - Cənubi Qafqaz Dəmir Yollarının operatorudur.
"Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib.
Xəbər yenilənir
