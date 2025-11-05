İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:18
    Mirzoyan: Moskva və Tehran ABŞ-nin TRIPP-də iştirakı ilə bağlı narahatlıq ifadə etməyib

    Moskva və Tehran TRIPP layihəsi (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçməli olan 42 kilometrlik hissəsi - red.) çərçivəsində amerikalıların regionda mövcudluğu ilə bağlı narahatlıq bildirməyib, əksinə, onlar layihədə maraqlıdır, üstəlik, Rusiya Ermənistanda başqa bir şirkətin - Cənubi Qafqaz Dəmir Yollarının operatorudur.

    "Report"un Ermənistan mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib.

    Xəbər yenilənir

    Мирзоян: Москва и Тегеран не выказывали обеспокоенность из-за участия США в TRIPP

