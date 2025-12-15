Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе

В Брюсселе на заседании Совета по иностранным делам ЕС были обсуждены ключевые достижения партнерства между Арменией и Европейским союзом.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, заседание прошло под председательством главы евродипломатии Каи Каллас и охватило широкий круг вопросов - от экономического сотрудничества до укрепления устойчивости в сфере безопасности, включая противодействие гибридным угрозам и помощь в рамках Европейского механизма поддержки мира.

Мирзоян отметил, что обсуждалась и более обширная региональная повестка, в том числе ситуация на Южном Кавказе, открытие коммуникаций между странами региона и новые возможности, которые это может создать.

"Мы обсудили эти вопросы и будем приветствовать возможное участие ЕС в инфраструктурных проектах [на Южном Кавказе - ред.]", - подчеркнул он.