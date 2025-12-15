Mirzoyan: Aİ-nin Cənubi Qafqazda infrastruktur layihələrində iştirakını alqışlayırıq
- 15 dekabr, 2025
- 13:50
Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici İşlər üzrə Şurasının iclasında Ermənistan və Aİ arasında tərəfdaşlığın əsas nailiyyətləri müzakirə edilib.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib.
Onun sözlərinə görə, iclas Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın sədrliyi ilə keçirilib və iqtisadi əməkdaşlıqdan təhlükəsizlik sahəsində dayanıqlılığın gücləndirilməsinədək geniş məsələləri, o cümlədən hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə və Avropa Sülh Dəstək Mexanizmi çərçivəsində yardımı əhatə edib.
A.Mirzoyan qeyd edib ki, daha geniş regional gündəlik, o cümlədən Cənubi Qafqazda vəziyyət, region ölkələri arasında kommunikasiyaların açılması və bunun yarada biləcəyi yeni imkanlar da müzakirə olunub.
"Biz bu məsələləri müzakirə etdik və Aİ-nin (Cənubi Qafqazda - red.) infrastruktur layihələrində mümkün iştirakını alqışlayacağıq", - o vurğulayıb.