WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Mirzoyan: Aİ-nin Cənubi Qafqazda infrastruktur layihələrində iştirakını alqışlayırıq

    Region
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:50
    Mirzoyan: Aİ-nin Cənubi Qafqazda infrastruktur layihələrində iştirakını alqışlayırıq

    Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici İşlər üzrə Şurasının iclasında Ermənistan və Aİ arasında tərəfdaşlığın əsas nailiyyətləri müzakirə edilib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan jurnalistlərin suallarına cavab verərkən bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iclas Aİ diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın sədrliyi ilə keçirilib və iqtisadi əməkdaşlıqdan təhlükəsizlik sahəsində dayanıqlılığın gücləndirilməsinədək geniş məsələləri, o cümlədən hibrid təhdidlərə qarşı mübarizə və Avropa Sülh Dəstək Mexanizmi çərçivəsində yardımı əhatə edib.

    A.Mirzoyan qeyd edib ki, daha geniş regional gündəlik, o cümlədən Cənubi Qafqazda vəziyyət, region ölkələri arasında kommunikasiyaların açılması və bunun yarada biləcəyi yeni imkanlar da müzakirə olunub.

    "Biz bu məsələləri müzakirə etdik və Aİ-nin (Cənubi Qafqazda - red.) infrastruktur layihələrində mümkün iştirakını alqışlayacağıq", - o vurğulayıb.

    Ararat Mirzoyan Avropa İttifaqı
    Мирзоян: Ереван приветствует участие ЕС в инфраструктурных проектах на Южном Кавказе
    Mirzoyan: Yerevan welcomes EU participation in infrastructure projects in South Caucasus

    Son xəbərlər

    14:38

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    14:35
    Foto

    Kamran Əliyev Dohada korrupsiyaya qarşı mübarizədə mükəmməllik mükafatının təqdimetməsində iştirak edib

    Xarici siyasət
    14:33

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Türkdilli dövlətlər arasında çempionat bizim üçün prinsipial idi"

    Fərdi
    14:33

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında 4 sənəd təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:30

    Azərbaycanın qızıl bazarında idxal həcmləri tarixi maksimuma yaxınlaşıb

    Biznes
    14:30

    Nazirlər Kabineti Milli Məclis qarşısında hesabatı martın 31-dək verəcək

    Daxili siyasət
    14:28

    Azərbaycan-Əlcəzair Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın yaradılması sazişi təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycanda dövlət müəssisələri üçün yeni Qaydaların layihəsi hazırlanıb

    Maliyyə
    14:23

    Azərbaycanla Maldiv arasında ümumvətəndaş pasport sahibləri viza tələbindən qarşılıqlı azad edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti