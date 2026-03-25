Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество
25 марта, 2026
- 18:33
В условиях напряженной региональной обстановки мир между Арменией и Азербайджаном уже доказал свою жизнеспособность.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Национального собрания.
"Мир можно поддерживать до тех пор, пока он выгоден обеим сторонам", - подчеркнул он.
По словам Мирзояна, цель Еревана - сформировать с Баку систему взаимовыгодного сотрудничества, которая будет способствовать поддержанию долгосрочного мира.
19:16
Фото
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшиеПроисшествия
19:10
Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100Другие страны
19:01
ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFEДругие страны
18:54
Иран отверг план США по прекращению войны, выдвинув свои условияВ регионе
18:49
Томас Прейнл: Баку обладает сильным туристическим потенциаломВнешняя политика
18:36
В Европе выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H9N2Здоровье
18:33
Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничествоВ регионе
18:25
Гарри Митсидис: Масштабы восстановительных работ в Карабахе поразительныВнешняя политика
18:21