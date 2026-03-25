Мирзоян: Цель Армении - сформировать с Азербайджаном взаимовыгодное сотрудничество

В условиях напряженной региональной обстановки мир между Арменией и Азербайджаном уже доказал свою жизнеспособность.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании Национального собрания.

"Мир можно поддерживать до тех пор, пока он выгоден обеим сторонам", - подчеркнул он.

По словам Мирзояна, цель Еревана - сформировать с Баку систему взаимовыгодного сотрудничества, которая будет способствовать поддержанию долгосрочного мира.