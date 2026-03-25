Mirzoyan: İrəvanın məqsədi Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaqdır
Region
- 25 mart, 2026
- 19:15
Hazırkı gərgin regional mühitdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh artıq öz etibarlılığını sübut edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Milli Məclisin iclasında bildirib.
O, vurğulayıb ki, sülh hər iki tərəf üçün faydalı olduğu müddətcə qorunub saxlanıla bilər.
Onun sözlərinə görə, İrəvanın məqsədi uzunmüddətli sülhün qorunmasına töhfə verəcək Bakı ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq sistemi yaratmaqdır.
Son xəbərlər
