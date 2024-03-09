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Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран

Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией  для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.
В регионе
9 марта 2024 г. 12:56
Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран

Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World.

По его словам, обе страны назначили специальных представителей, которые провели активные дискуссии, состоялись встречи на уровне лидеров и министров.

"Многое сделано, многое обсуждается, по некоторым вопросам мы достигли согласия, но они еще не реализованы, например, открытие границы для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Это было согласовано, но, к сожалению, пока не реализовано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул Мирзоян.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi İrəvan: Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsində hər iki tərəfdə siyasi iradə var

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