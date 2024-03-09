Мирзоян: Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран

Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Армения надеется на скорое открытие границ с Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TRT World.

По его словам, обе страны назначили специальных представителей, которые провели активные дискуссии, состоялись встречи на уровне лидеров и министров.

"Многое сделано, многое обсуждается, по некоторым вопросам мы достигли согласия, но они еще не реализованы, например, открытие границы для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с дипломатическими паспортами. Это было согласовано, но, к сожалению, пока не реализовано. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - подчеркнул Мирзоян.