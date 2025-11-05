Мирзоян: Армения, Азербайджан и Грузия могут сотрудничать на различных платформах

Армения, Азербайджан и Грузия могут сотрудничать на различных площадках.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе международной конференции "Форум Орбеля: построение мира и многостороннего сотрудничества".

"Отношения с нашими ближайшими соседями имеют для нас особое значение. Состоялась встреча на уровне заместителей министров иностранных дел трех стран Южного Кавказа: Армении, Грузии и Азербайджана. Есть вопросы, в которых три страны могут сотрудничать, есть вопросы, в которых идеи и интересы трех стран могут совпадать", - сказал он.

Мирзоян подчеркнул, что история также показывает, что судьбы трех стран переплетены: они обрели независимость, окрепли, ослабли, потеряли независимость и снова ее обрели - все в одно и то же время.