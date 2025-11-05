İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 13:02
    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Orbeli Forumu: Sülhün və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması" adlı beynəlxalq konfransda bildirib.

    "Ən yaxın qonşularımızla münasibətlər bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cənubi Qafqazın üç ölkəsinin - Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüş baş tutub. Üç ölkənin əməkdaşlıq edə biləcəyi, ideyalarının və maraqlarının üst-üstə düşə biləcəyi məsələlər var", - o qeyd edib.

    A.Mirzoyan vurğulayıb ki, tarix həm də üç ölkənin talelərinin bir-biri ilə bağlı olduğunu göstərir: onlar müstəqillik qazanıb, güclənib, zəifləyib, müstəqilliyini itirib və yenidən qazanıb - hamısı eyni vaxtda.

    Мирзоян: Армения, Азербайджан и Грузия могут сотрудничать на различных платформах
    Mirzoyan: Armenia, Azerbaijan, Georgia can cooperate on various platforms

