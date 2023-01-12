Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня примет участие в пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, который пройдет в онлайн-формате.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня примет участие в пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди, который пройдет в онлайн-формате.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В мероприятии под председательством индийской стороны, будут также участвовать главы государств и правительств Бангладеша, Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и других стран. Всего к участию в саммите приглашены делегации из 120 стран.

Целью саммита, проводимого в рамках председательства Индии в G20, являются обмен мнениями и выработка конкретных предложений по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.