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Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов

Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов Правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости Грузии 26 мая.
В регионе
2 мая 2024 г. 09:14
Власти Грузии выделят на празднование Дня независимости около 2 млн долларов

Правительство Грузии выделит 5,3 млн лари (около 2 млн долларов) на проведение мероприятий в рамках празднования Дня независимости Грузии 26 мая.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в опубликованном распоряжении.

Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.

Указанную сумму из резервного фонда администрации правительства выделит Минфин Грузии.

Основная часть мероприятий в этот день обычно проходит на площади Свободы и на проспекте Руставели в Тбилиси. Организовываются различные концерты и театральные шоу не только в столице, но и регионах.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan hökuməti Müstəqillik Gününü qeyd etmək üçün 2 milyon dollar ayıracaq

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