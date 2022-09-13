Минздрав Армении не получал информации о жертвах среди гражданских

Министерство здравоохранения Армении не располагает информацией о жертвах среди гражданского населения в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном.

Министерство здравоохранения Армении не располагает информацией о жертвах среди гражданского населения в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

"До настоящего времени не поступало информации о жертвах среди граждан Республики Армения", - отметили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

Азербайджанская армия в ответ на провокацию Армении осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки противника.