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Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава

Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в четверг днем из окна тюрьмы приветствовал митингующих, нарушил тюремный устав.
В регионе
21 октября 2021 г. 22:27
Минюст Грузии сообщил о нарушении Саакашвили тюремного устава
Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в четверг днем из окна тюрьмы приветствовал митингующих, нарушил тюремный устав.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии.

Грузинские СМИ распространили фотографии и видеокадры, на которых видно, что Саакашвили из окна тюрьмы приветствует демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения, где он отбывает наказание. Ранее сообщалось, что окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор.

"Сегодня Саакашвили попросил принять душ, и сотрудники учреждения доставили его в душевую. Сотрудникам учреждения вход в душевую комнату запрещен, они ожидали заключенного в коридоре. Саакашвили воспользовался этим и обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав", - сказано в сообщении.

По данным пенитенциарной службы, сотрудники тюрьмы сразу же пресекли нарушение. В ведомстве не уточняют, будет ли политик наказан.

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