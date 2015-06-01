Минюст Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна после получения им гражданства Украины

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Шансов на экстрадицию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину в правовом отношении не осталось после получения им гражданства Украины. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявила в воскресенье журналистам в Тбилиси министр юстиции Тея Цулукиани.

"По конституции Украины запрещена выдача гражданина страны другому государству. С учетом того, что Саакашвили принял гражданство Украины, в правовом отношении нет шансов на его экстрадицию в Грузию", - отметила она.

Как сообщила в феврале текущего года главпрокуратура Грузии, "в связи с тем, что Саакашвили были предъявлены обвинения (в 2014 году) и он объявлен во внутригосударственный розыск, главпрокуратура обратилась к генпрокуратуре Украины с ходатайством о задержании Саакашвили и его экстрадиции в Грузию". Между тем, "несмотря на существующие между двумя странами соглашения в сфере экстрадиции, украинская сторона не стала сотрудничать с Грузией".

Генпрокуратура Украины 1 апреля информировала "об отказе выдать Саакашвили Грузии", полагая, что "запрос о его выдаче направлен с целью его преследования", а это "будет противоречить требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1950 года".