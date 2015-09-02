Минторг США распространил санкции на структуры "Роснефти"

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Минторг США распространил на ряд компаний из России санкции в связи с конфликтом на Украине. В список попали компании, связанные с "Роснефтью" и бизнесменом Геннадием Тимченко.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, информация о расширении санкций опубликована на сайте правительственного издания Federal Register.

Минторг США поясняет, что вносит компании в список, чтобы повысить эффективность санкционного режима против России в связи с ее политикой в отношении Украины.

В санкционный список попали структуры "Роснефти": "Ванкорнефть", "Нефть-Актив", "Самотлорнефтегаз", "Оренбургнефть", "Верхнечонскнефтегаз", "РН-Юганскнефтегаз", а также ряд нефтеперерабатывающих заводов — Ачинский, Ангарский, Куйбышевский, Новокуйбышевыский, Сызранский и Комсомольский. Кроме того, в нем также оказались трейдинговые компании Rosneft Trading, Rosneft Trade Ltd и "РН-Холдинг" (бывший "ТНК-BP Холдинг").

Несколько компаний оказались в списке из-за возможной связи с попавшим под санкции бизнесменом Геннадием Тимченко. Из-за этого туда попали IPP Oil Products, Airfix Aviation Oy, Set Petrochemicals Oy, Southeast Trading Oy и SouthPort Management Services Ltd.

На дочерние компании "Роснефти" будут распространены секторальные санкции, которые действуют в отношении самой "Роснефти". Активы компаний, подозреваемых в связях с Тимченко и оказании ему материальной поддержки, которые находятся в США, под контролем американских граждан или компаний, будут заблокированы.

По информации американского посольства в Москве, публикация документа Минторга "не является расширением санкций, это скорее внутренняя мера, призванная привести контроль над экспортом в соответствие с финансовыми санкциями".