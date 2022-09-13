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Минобороны Украины: ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области

Минобороны Украины: ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Количество деоккупированных населенных пунктов достигло 300.
В регионе
13 сентября 2022 г. 15:56
Минобороны Украины: ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Количество деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", - рассказала Маляр.

При этом она не стала разглашать всех деталей относительно полного освобождения области и выразила уверенность, что "это произойдет как можно скорее".

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Версия на английском языке Defense Ministry: Ukraine liberated 300 settlements in Kharkiv region
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Xarkov vilayətində 300 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib"

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