Минобороны Украины: ВСУ освободили 300 населенных пунктов в Харьковской области

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Количество деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3 800 квадратных километров. Количество деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

"Эта операция по освобождению Харьковской области продолжалась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодня освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного освобождения Харьковской области", - рассказала Маляр.

При этом она не стала разглашать всех деталей относительно полного освобождения области и выразила уверенность, что "это произойдет как можно скорее".