    Минобороны Турции заявило о мерах по защите судоходства в Черном море

    В регионе
    • 26 марта, 2026
    • 13:59
    Турция ведет переговоры с партнерами и предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник Министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк на пресс-конференции.

    По его словам, Турция внимательно отслеживает риски, возникающие в Черном море из-за потери управления безэкипажными катерами, которые активно используются в российско-украинской войне.

    "Подразделения Военно-морского командования продолжают операции по защите наших территориальных вод в Черном море", - сказал Актюрк.

    Отметим, что сегодня в Черном море был атакован безэкипажным катером нефтяной танкер Altura с турецким экипажем.

    Türkiyə MN Qara dənizdə dron hücumları ilə bağlı xəbərdarlıq edib
    14:19

    В Агдаме местный житель подорвался на мине

    Происшествия
    14:16

    Пашинян: В Армении готовят новую стратегию национальной безопасности

    В регионе
    14:14

    ЕБРР: Страны Южного Кавказа имеют наиболее тесные торговые связи с Ираном

    Энергетика
    14:11

    В Азербайджане за два месяца производство полиэтилена сократилось на треть

    Промышленность
    13:59

    Минобороны Турции заявило о мерах по защите судоходства в Черном море

    В регионе
    13:48

    В Азербайджане завтра ожидаются интенсивные осадки, возможны подтопления

    Экология
    13:30

    Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

    Бизнес
    13:26

    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Другие страны
    13:21

    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Карабах
