Минобороны Турции заявило о мерах по защите судоходства в Черном море
В регионе
- 26 марта, 2026
- 13:59
Турция ведет переговоры с партнерами и предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.
Как сообщает Report, об этом заявил советник Министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк на пресс-конференции.
По его словам, Турция внимательно отслеживает риски, возникающие в Черном море из-за потери управления безэкипажными катерами, которые активно используются в российско-украинской войне.
"Подразделения Военно-морского командования продолжают операции по защите наших территориальных вод в Черном море", - сказал Актюрк.
Отметим, что сегодня в Черном море был атакован безэкипажным катером нефтяной танкер Altura с турецким экипажем.
