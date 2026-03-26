Минобороны Турции заявило о мерах по защите судоходства в Черном море

Турция ведет переговоры с партнерами и предпринимает необходимые шаги для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.

Как сообщает Report, об этом заявил советник Министерства национальной обороны Турции по связям с общественностью и прессой Зеки Актюрк на пресс-конференции.

По его словам, Турция внимательно отслеживает риски, возникающие в Черном море из-за потери управления безэкипажными катерами, которые активно используются в российско-украинской войне.

"Подразделения Военно-морского командования продолжают операции по защите наших территориальных вод в Черном море", - сказал Актюрк.

Отметим, что сегодня в Черном море был атакован безэкипажным катером нефтяной танкер Altura с турецким экипажем.