Türkiyə MN Qara dənizdə dron hücumları ilə bağlı xəbərdarlıq edib
Region
- 26 mart, 2026
- 13:17
Türkiyə Qara dənizdə gəmiçilik təhlükəsizliyinə risk yaranmaması ilə bağlı tərəfdaşlarla danışıqlar aparır və zəruri xəbərdarlıqlar edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Zeki Aktürk mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə Rusiya-Ukrayna müharibəsində intensiv istifadə olunan pilotsuz dəniz dronlarının idarəetməni itirməsi nəticəsində Qara dənizdə yaratdığı riskləri yaxından izləyir:
"Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığımıza bağlı birliklər Qara dənizdəki ərazi sularımızın qorunması məqsədilə fəaliyyətlərini davam etdirir".
Qeyd edək ki, bu gün Qara dənizdə türkiyəli ekipaj üzvlərinin olduğu "ALTURA" neft tankeri pilotsuz kater hücumuna məruz qalıb.
13:51
Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıbSənaye
13:42
Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşübQarabağ
13:35
Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirirQarabağ
13:35
Konstantin Leorik: Qarabağdakı tikinti miqyası regionun simasını dəyişibQarabağ
13:35
Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun I mərhələsi keçiriləcəkFərdi
13:33
İstanbulda saxta spirtli içkilərə qarşı əməliyyat keçirilib, həbs olunanlar varRegion
13:32
Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQEkologiya
13:29
Tramp Mirziyoyevi Mayamidəki G20 sammitinə dəvət edibDigər ölkələr
13:24