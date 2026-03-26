СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море
- 26 марта, 2026
- 09:56
Турецкий нефтяной танкер Altura предположительно подвергся атаке беспилотника в Черном море.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в 15 милях (24,14 км) от Босфорского пролива.
По данным телеканала, в результате атаки повреждены некоторые части судна, экипаж из 27 человек не пострадал.
Сообщается, что танкер был загружен 1 млн баррелей нефти (140 тыс. тонн).
Официальных комментариев по факту инцидента пока не поступало.
