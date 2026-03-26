    СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море

    Турецкий нефтяной танкер Altura предположительно подвергся атаке беспилотника в Черном море.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в 15 милях (24,14 км) от Босфорского пролива.

    По данным телеканала, в результате атаки повреждены некоторые части судна, экипаж из 27 человек не пострадал.

    Сообщается, что танкер был загружен 1 млн баррелей нефти (140 тыс. тонн).

    Официальных комментариев по факту инцидента пока не поступало.

    Турецкий нефтяной танкер Altura Атака беспилотника Черное море Эскалация на Ближнем Востоке
    KİV: Türkiyənin neft tankeri dronla vurulub
    В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии

    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

    В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"

