СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море

Турецкий нефтяной танкер Altura предположительно подвергся атаке беспилотника в Черном море.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в 15 милях (24,14 км) от Босфорского пролива.

По данным телеканала, в результате атаки повреждены некоторые части судна, экипаж из 27 человек не пострадал.

Сообщается, что танкер был загружен 1 млн баррелей нефти (140 тыс. тонн).

Официальных комментариев по факту инцидента пока не поступало.