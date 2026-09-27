Минобороны Турции почтило память шехидов Азербайджана
В регионе
- 27 сентября, 2026
- 17:07
Министерство национальной обороны Турции в связи с 27 сентября - Днём памяти почтили память погибших за суверенитет Азербайджана.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в социальной сети "X".
"В годовщину славной борьбы, начатой героической азербайджанской армией для освобождения оккупированных земель в Карабахе и завершившейся победой, желаем нашим героическим шехидам милости Аллаха, а нашим ветеранам - здоровой и счастливой жизни", - говорится в публикации.
Türkiyə MMN Azərbaycanın şəhidlərini ehtiramla anıb
Türkiye's Defense Ministry honors memory of Azerbaijani martyrs
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