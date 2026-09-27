Минобороны Турции почтило память шехидов Азербайджана

Министерство национальной обороны Турции в связи с 27 сентября - Днём памяти почтили память погибших за суверенитет Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в социальной сети "X".

"В годовщину славной борьбы, начатой героической азербайджанской армией для освобождения оккупированных земель в Карабахе и завершившейся победой, желаем нашим героическим шехидам милости Аллаха, а нашим ветеранам - здоровой и счастливой жизни", - говорится в публикации.