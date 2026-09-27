Türkiyə MMN Azərbaycanın şəhidlərini ehtiramla anıb
Region
- 27 sentyabr, 2026
- 17:06
Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi (MMN) 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı Azərbaycanın suverenliyi uğrunda şəhid olanların xatirəsini anıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
"Qəhrəman Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı işğal edilmiş torpaqlarını azad etmək üçün başlatdığı və zəfərlə nəticələnən şanlı mübarizənin ildönümündə qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə sağlam və xoşbəxt həyat diləyirik", - paylaşımda bildirilib.
Минобороны Турции почтило память шехидов Азербайджана
Türkiye's Defense Ministry honors memory of Azerbaijani martyrs
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