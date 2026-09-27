İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Türkiyə MMN Azərbaycanın şəhidlərini ehtiramla anıb

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 17:06
    Türkiyə MMN Azərbaycanın şəhidlərini ehtiramla anıb

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi (MMN) 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı Azərbaycanın suverenliyi uğrunda şəhid olanların xatirəsini anıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    "Qəhrəman Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı işğal edilmiş torpaqlarını azad etmək üçün başlatdığı və zəfərlə nəticələnən şanlı mübarizənin ildönümündə qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, qazilərimizə sağlam və xoşbəxt həyat diləyirik", - paylaşımda bildirilib.

    27 Sentyabr - Anım Günü Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
    Минобороны Турции почтило память шехидов Азербайджана
    Türkiye's Defense Ministry honors memory of Azerbaijani martyrs
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    MiniBoss

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