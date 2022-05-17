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Минобороны: Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины

Минобороны: Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины "Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется".
В регионе
17 мая 2022 г. 18:55
Минобороны: Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины

"Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Если до 24 февраля считалось, что украинской ПВО почти нет, то сейчас констатируем - враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - заявила замминистра.

Напомним, в понедельник, 16 мая, украинские зенитные ракетные войска Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск в течение суток поразили 11 воздушных целей российской армии.

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Версия на азербайджанском языке MN: “Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibədə hava üstünlüyü artıq yoxdur”

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