Минобороны: Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины

"Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется".

"Россия больше не владеет преимуществом в воздухе в войне против Украины. При этом вероятность ракетных ударов сохраняется".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Если до 24 февраля считалось, что украинской ПВО почти нет, то сейчас констатируем - враг не имеет преимуществ в воздухе. Именно благодаря работе ПВО. А это сотни тысяч спасенных жизней", - заявила замминистра.

Напомним, в понедельник, 16 мая, украинские зенитные ракетные войска Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск в течение суток поразили 11 воздушных целей российской армии.