Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

Значительная часть ракетного потенциала мощи Ирана еще не использована.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил представитель иранского Минобороны Реза Талаиник.

По его словам, ВС Ирана контролировали воздушное пространство вплоть до момента перемирия.

"Значительная часть ракетного потенциала по-прежнему остается неиспользованной", - сказал Талаиник.

Он также добавил, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана и стал важным рычагом для реализации требований иранского народа.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.