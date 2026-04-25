Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    Минобороны Ирана: Значительная часть ракетного потенциала еще не использована

    Значительная часть ракетного потенциала мощи Ирана еще не использована.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Fars, об этом заявил представитель иранского Минобороны Реза Талаиник.

    По его словам, ВС Ирана контролировали воздушное пространство вплоть до момента перемирия.

    "Значительная часть ракетного потенциала по-прежнему остается неиспользованной", - сказал Талаиник.

    Он также добавил, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана и стал важным рычагом для реализации требований иранского народа.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

    11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.

    İranın Müdafiə Nazirliyi: Raket gücünün əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilməyib

    Расходы США на операцию против Ирана превысили $61 млрд

    Международный аэропорт Тегерана сегодня возобновит работу

    ФРГ заранее перебросят часть подразделений ближе к Ормузскому проливу

    США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

    Великобритания намерена признать КСИР запрещенной организацией

    США продлили приостановку закона о морских перевозках для снижения цен

    В Турции на фоне стрельбы в школах произведены кадровые изменения в Минобразования

    Бессент исключил очередное продление снятия санкций с российской нефти

