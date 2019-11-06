Министры обороны Грузии и Армении обсудили стабильность в регионе

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили встретился в Батуми с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство обороны Грузии.

Встреча прошла в рамках проходящей в столице Аджарии XIII конференции по безопасности и обороне Грузии.

Стороны обсудили отношения между Грузией и Арменией. Основное внимание было уделено вопросам стабильности и безопасности в регионе.

Министры обороны также коснулись вопросов сотрудничества и дальнейших планов.