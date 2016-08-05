Минобороны Турции: Планы по реструктуризации ВС нацелены на устранение возможности новой попытки переворота

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Планы Турции по реструктуризации ВС нацелены на устранение возможности новой попытки переворота.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышик в интервью агентству Рейтерс.

"Реструктуризация направлена на ликвидацию того механизма, с помощью которого были организованы шесть малых и больших переворотов за последние 60 лет. Меры, которые мы предпринимаем, полностью соответствуют структуре и духу НАТО",- заявил он.

Ф.Ышык также отметил, что 288 военных, в том числе девять генералов, которые, вероятно, причастны к попытке госпереворота 15-16 июля, все еще находятся в бегах.