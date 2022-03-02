Министр обороны Украины : Характер событий меняется

"Начнем это утро с хороших новостей. Подразделения 93-й бригады Холодный Яр на отдельных участках оттеснили врага к границе с Россией".

"Природа событий меняется. Российские военные пытаются хоть как-то сохранить боеспособность своих подразделений. Но становится все хуже и хуже".

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию в социальных сетях министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Противник побоялся прямого контакта с украинскими вооруженными силами. Поэтому перешли к тактике дистанционных обстрелов мирных городов.Авиа и ракетные удары наносятся с территории России и Белоруси по жилым домам и школам. От обстрелов страдают многие наши города и села, но больше всего пострадали Харьков, Мариуполь и Херсон".