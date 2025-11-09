Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит США
- 09 ноября, 2025
- 14:17
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит США.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.
Цель визита пока не раскрывается.
