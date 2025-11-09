İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Hakan Fidan sabah ABŞ-yə gedəcək

    Region
    • 09 noyabr, 2025
    • 14:06
    Hakan Fidan sabah ABŞ-yə gedəcək
    Hakan Fidan

    Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan noyabrın 10-da ABŞ-yə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Səfərin məqsədi hələlik açıqlanmayıb.

    Hakan Fidan ABŞ Türkiyə
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 10 ноября посетит США
    Hakan Fidan to visit United States tomorrow

