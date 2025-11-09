Hakan Fidan sabah ABŞ-yə gedəcək
Region
- 09 noyabr, 2025
- 14:06
Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan noyabrın 10-da ABŞ-yə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Səfərin məqsədi hələlik açıqlanmayıb.
