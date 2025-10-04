Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 23:50
    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

    По его словам, встреча с сирийским коллегой состоится в среду.

    Фидан не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах.

    Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək

