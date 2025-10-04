Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

По его словам, встреча с сирийским коллегой состоится в среду.

Фидан не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах.