Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию
В регионе
- 04 октября, 2025
- 23:50
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
По его словам, встреча с сирийским коллегой состоится в среду.
Фидан не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться на переговорах.
