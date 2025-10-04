İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 23:44
    Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək

    Suriya xarici işlər naziri Əsəd Əl-Şeybani Türkiyəyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"ə müsahibəsində danışıb.

    O, çərşənbə günü Türkiyədə həmkarı ilə görüşəcəyini deyib.

    H.Fidan görüşdə hansı məsələlərin müzakirə olunacağını açıqlamayıb.

    Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани посетит Турцию

