Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcək
Region
- 04 oktyabr, 2025
- 23:44
Suriya xarici işlər naziri Əsəd Əl-Şeybani Türkiyəyə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"ə müsahibəsində danışıb.
O, çərşənbə günü Türkiyədə həmkarı ilə görüşəcəyini deyib.
H.Fidan görüşdə hansı məsələlərin müzakirə olunacağını açıqlamayıb.
Son xəbərlər
00:28
Ermənistanın Bərdəni ilk dəfə raket atəşinə tutmasından 5 il ötürDaxili siyasət
23:55
Fidan: Rusiya və Ukrayna bir-birinə müharibəni davam etdirə biləcəklərinə dair mesaj verirRegion
23:44
Suriya xarici işlər naziri gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəkRegion
23:37
Özbəkistanlı idmançı: "Azərbaycan lll MDB Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil edib"Fərdi
23:23
Rassel "Formula 1" Sinqapur Qran-prisinin seçmə mərhələsinin qalibi olubFormula 1
23:08
Fransada "Emi" qasırğası iki nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
22:58
İrakli Kobaxidze: Aİ səfiri Tbilisi küçələrində baş verənləri pisləməlidirRegion
22:45
Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilibMədəniyyət siyasəti
22:42