WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "MÜSİAD Azərbaycan": Tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırmışıq

    Biznes
    • 16 dekabr, 2025
    • 11:41
    MÜSİAD Azərbaycan: Tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırmışıq

    Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyi ("MÜSİAD Azərbaycan") ölkədə tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı dövlət qurumları qarşısında məsələlər qaldırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "MÜSİAD Azərbaycan"ın İdarə Heyətinin sədri Rəşad Cabirli bildirib.

    "Bəzi məsələlər sahibkarlığın inkişafına çətinliklər yaradır. ​Tenderlərlə bağlı keçirilən açıq və qapaıl görüşlərdə dövlətin sahibkarların yanında olduğunu, iş adamlarına dəstəl verdiyini hiss edirik. Düşünürəm ki, bu sahədə vəziyyət getdikcə daha yaxşı olacaq", - deyə o qeyd edib.

    MÜSİAD Rəşad Cabirli

    Son xəbərlər

    12:03

    Azərbaycanda Kosmik muzeyin yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:02

    Rusiyada məktəbli bıçaqla şagirdi öldürüb, mühafizəçini isə yaralayıb

    Digər ölkələr
    12:01

    Kamran Əliyev Dohada beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    11:59

    Milli Məclis kosmonavtların xilas edilməsi ilə bağlı sazişə qoşulmanı ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:56

    Azərbaycanın Pakistan və Özbəkistanla müdafiə sahəsində əməkdaşlıq sazişləri imzalaması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:51

    Əli Əhmədov: "Süni intellektin tətbiqi həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yenilənməni zəruri edir"

    Biznes
    11:49

    Azərbaycan və Türkiyə Milli Müdafiə Nazirlikləri arasındakı Anlaşma Memorandumu ratifikasiya edilib

    Milli Məclis
    11:49

    Rusiya Xarkov və Sumıya hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:47

    "Arsenal"ın müdafiəçisi bir ay yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti