"MÜSİAD Azərbaycan": Tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırmışıq
Biznes
- 16 dekabr, 2025
- 11:41
Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyi ("MÜSİAD Azərbaycan") ölkədə tenderlərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı dövlət qurumları qarşısında məsələlər qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "MÜSİAD Azərbaycan"ın İdarə Heyətinin sədri Rəşad Cabirli bildirib.
"Bəzi məsələlər sahibkarlığın inkişafına çətinliklər yaradır. Tenderlərlə bağlı keçirilən açıq və qapaıl görüşlərdə dövlətin sahibkarların yanında olduğunu, iş adamlarına dəstəl verdiyini hiss edirik. Düşünürəm ki, bu sahədə vəziyyət getdikcə daha yaxşı olacaq", - deyə o qeyd edib.
